Сибига: РФ должна понимать, что на свои удары получит такое же количество ракет в ответ

Министр иностранных дел рассказал, какими должны быть гарантии безопасности для Украины

Андрей Сибига (Фото: EPA)

Гарантии безопасности для Украины должны быть направлены на предотвращение любых проявлений агрессии со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время презентации программы действий правительства, сообщает корреспондент LIGA.net.

Сибига сообщил, что в настоящее время на уровне советников по вопросам национальной безопасности стран-партнеров Украины формируются конкретные пункты гарантий безопасности для Украины.

"Прежде всего гарантии должны быть действенными. У нас есть достаточно и горького опыта, и дипломатических шрамов, поэтому мы четко понимаем параметры этих будущих гарантий безопасности", – сказал он.

Частью гарантий может стать "пакет сдерживания", который укрепит Украину уже сейчас.

"Это элементы пакета гарантий или гарантийной инфраструктуры, чтобы мы могли больше производить и не зависели от наших партнеров в тех критических поставках, которые так необходимы нашему воину, фронту, нашей оборонной промышленности", – сказал Сибига.

Он подчеркнул, что "пакет сдерживания" сделает Украину более самодостаточной.

"Россия должна понимать последствия дальнейших задержек, манипуляций и имитации дипломатического процесса. А для того, чтобы она это поняла, она должна четко осознавать, что на сообщения о сегодняшних ударах по Сумам, Харькову она получит как минимум такое же количество ракет в ответ", – заявил министр.