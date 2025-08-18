Сибіга: Росія має розуміти, що на свої удари отримає таку саму кількість ракет у відповідь
Безпекові гарантії для України мають бути спрямовані на запобігання будь-яких проявів агресії з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час презентації програми дій уряду, передає кореспондент LIGA.net.
Сибіга повідомив, що наразі на рівні радників з питань національної безпеки країн-партнерів України складаються конкретні пункти безпекових гарантій для України.
"Перш за все гарантії повинні бути дієвими. Ми маємо достатньо і гіркого досвіду, і дипломатичних шрамів, тому ми чітко розуміємо параметри цих майбутніх безпекових гарантій", – сказав він.
Частиною гарантій може бути "пакет стримування", який зміцнить Україну вже зараз.
"Це елементи гарантійного пакета чи гарантійної інфраструктури, щоб ми більше могли виробляти й не залежали від своїх партнерів у тих критичних постачаннях, які так необхідні для нашого воїна, для фронту, для нашої оборонки", – сказав Сибіга.
Він наголосив, що "пакет стримування" зробить Україну більш самодостатньою.
"Росія повинна розуміти наслідки подальших зволікань, маніпуляцій та імітацій дипломатичного процесу. А для того, щоб вона це зрозуміла, вона повинна чітко усвідомлювати, що на меседжі ударів сьогодні по Сумах, Харкову вона отримує щонайменше таку саму кількість ракет у відповідь", – заявив міністр.
- 14 серпня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України та "територіальні суперечки" мають стати частиною мирних переговорів.
- 15 серпня Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі вступу країни в НАТО.
- CNN повідомляло, що йдеться про гарантії за типом статті 5 Альянсу за підтримки США та Європи у разі укладення мирної угоди.
