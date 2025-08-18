Сибіга: Росія має розуміти, що на свої удари отримає таку саму кількість ракет у відповідь

Андрій Сибіга (Фото: EPA)

Безпекові гарантії для України мають бути спрямовані на запобігання будь-яких проявів агресії з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час презентації програми дій уряду, передає кореспондент LIGA.net.

Сибіга повідомив, що наразі на рівні радників з питань національної безпеки країн-партнерів України складаються конкретні пункти безпекових гарантій для України.

"Перш за все гарантії повинні бути дієвими. Ми маємо достатньо і гіркого досвіду, і дипломатичних шрамів, тому ми чітко розуміємо параметри цих майбутніх безпекових гарантій", – сказав він.

Частиною гарантій може бути "пакет стримування", який зміцнить Україну вже зараз.

"Це елементи гарантійного пакета чи гарантійної інфраструктури, щоб ми більше могли виробляти й не залежали від своїх партнерів у тих критичних постачаннях, які так необхідні для нашого воїна, для фронту, для нашої оборонки", – сказав Сибіга.

Він наголосив, що "пакет стримування" зробить Україну більш самодостатньою.

"Росія повинна розуміти наслідки подальших зволікань, маніпуляцій та імітацій дипломатичного процесу. А для того, щоб вона це зрозуміла, вона повинна чітко усвідомлювати, що на меседжі ударів сьогодні по Сумах, Харкову вона отримує щонайменше таку саму кількість ракет у відповідь", – заявив міністр.