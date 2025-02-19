Сикорский: Если Украина будет проводить выборы, то нужно и в России

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что для того чтобы все участники будущих мирных переговоров имели демократический мандат, выборы президента нужно провести не только в Украине, но и в России. Однако он подчеркнул, что решение по проведению выборов является внутренним вопросом Украины, передает Европейская правда.

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Министр отметил, что согласно Конституции Украины решение о дате президентских выборов должна принимать сама Украина. Однако если Россия потребует от демократических участников переговоров подтверждения своих полномочий, то выборы должны состояться как в Украине, так и в России.

"Думаю, что это вопрос украинской Конституции. Но если Россия настаивает на том, что все стороны переговоров должны иметь демократический мандат, возможно, следует провести демократические выборы и в Украине, и в России", – сказал Сикорский.