Сикорский: Если Украина будет проводить выборы, то нужно и в России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что для того чтобы все участники будущих мирных переговоров имели демократический мандат, выборы президента нужно провести не только в Украине, но и в России. Однако он подчеркнул, что решение по проведению выборов является внутренним вопросом Украины, передает Европейская правда.
Министр отметил, что согласно Конституции Украины решение о дате президентских выборов должна принимать сама Украина. Однако если Россия потребует от демократических участников переговоров подтверждения своих полномочий, то выборы должны состояться как в Украине, так и в России.
"Думаю, что это вопрос украинской Конституции. Но если Россия настаивает на том, что все стороны переговоров должны иметь демократический мандат, возможно, следует провести демократические выборы и в Украине, и в России", – сказал Сикорский.
- 18 февраля 2025 года после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов.
- 19 февраля Зеленский заявил, что эту дезинформацию Трамп получил от России.
- Украине следует остерегаться выборов во время войны, они могут стать козырем в руках России, считает пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили.
- 15 февраля Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что "большинство украинцев" не хотят проведения выборов до завершения войны.