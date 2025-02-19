Сікорський: Якщо Україна буде проводити вибори, то треба і в Росії

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для того, щоб усі учасники майбутніх мирних переговорів мали демократичний мандат, вибори президента потрібно провести не тільки в Україні, а й в Росії. Однак він підкреслив, що рішення щодо проведення виборів є внутрішнім питанням України, передає Європейська правда.

Міністр зазначив, що згідно з Конституцією України, рішення про дату президентських виборів має ухвалювати сама Україна. Однак, якщо Росія вимагатиме від демократичних учасників переговорів підтвердження своїх повноважень, то вибори мають відбутися як в Україні, так і в Росії.

"Думаю, що це питання української Конституції. Але якщо Росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в Росії", – сказав Сікорський.