Силы обороны поразили в России авиазавод и предприятие по производству ракет для ПВО

На авиационном заводе под Москвой, по которому ударили Силы обороны, производят боевые самолеты МиГ

Авиазавод в России (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 11 июля Силы обороны поразили два предприятия военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В рамках снижения возможностей оккупантов по ракетно-бомбовым ударам Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина – это филиал Акционерного общества "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"".

Предприятие расположено в Московской области России. Оно выполняет полный спектр работ – от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.

Кроме этого, этой ночью подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины поразили Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, специализирующееся на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРГК) оккупантов. Объект находится в городе Тула.

Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели. Результаты поражения уточняются.

В ночь на 11 июля россияне жаловались на взрывы в Таганроге Ростовской области, Подмосковье и Туле. В Министерстве обороны государства-агрессора традиционно отчитались о якобы сбивании 155 беспилотников.