Силы обороны поразили в России авиазавод и предприятие по производству ракет для ПВО
В ночь на 11 июля Силы обороны поразили два предприятия военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В рамках снижения возможностей оккупантов по ракетно-бомбовым ударам Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина – это филиал Акционерного общества "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"".
Предприятие расположено в Московской области России. Оно выполняет полный спектр работ – от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ.
Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.
Кроме этого, этой ночью подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины поразили Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, специализирующееся на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРГК) оккупантов. Объект находится в городе Тула.
Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели. Результаты поражения уточняются.
В ночь на 11 июля россияне жаловались на взрывы в Таганроге Ростовской области, Подмосковье и Туле. В Министерстве обороны государства-агрессора традиционно отчитались о якобы сбивании 155 беспилотников.
- В ночь на 3 июля Силы обороны нанесли удар по заводу "Энергия" в Липецкой области. В результате попадания производство было остановлено.
- 7 июля дроны ГУР атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
- В тот же день Генштаб сообщил о попадании в завод по производству боеприпасов в Московской области.