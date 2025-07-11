Сили оборони уразили в Росії авіазавод і підприємство з виготовлення ракет для ППО
У ніч проти 11 липня Сили оборони уразили два підприємства військово-промислово комплексу Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
У межах зниження спроможностей окупантів щодо ракетно-бомбових ударів Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України уразили Луховицький авіаційний завод імені Вороніна – це філія Акціонерного товариства "Російська літакобудівна корпорація "МіГ"".
Підприємство розташоване у Московській області Росії. Воно виконує повний спектр робіт – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань і здачі російських бойових літаків МіГ.
Зафіксовано вибухи й пожежу на території заводу.
Окрім цього, цієї ночі підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ і Служби безпеки України уразили Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних і зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) окупантів. Об'єкт знаходиться в місті Тула.
Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги й пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються.
У ніч проти 11 липня росіяни скаржилися на вибухи в Таганрозі Ростовської області, Підмосков’ї та Тулі. У Міністерстві оборони держави-агресорки традиційно відзвітували про нібито збивання 155 безпілотників.
- У ніч проти 3 липня Сили оборони уразили завод "Енергія" у Липецькій області. Унаслідок влучання виробництво було зупинено.
- 7 липня дрони ГУР атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії.
- Того самого дня Генштаб повідомив про ураження заводу з виробництва боєприпасів у Московській області.