Силы обороны уничтожили в Волчанске "Змея Горыныча" россиян. Спикер ВСУ – о его важности

"Змей Горыныч" (Фото: ресурсы оккупантов)

Силы обороны 5 июня уничтожили в Волчанске российского "Змея Горыныча" – советскую самоходную реактивную установку, которую враг пытался использовать для прокладки прохода в минном поле. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил LIGA.net, что техника такого класса – это топ-цель.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Источники в Силах обороны подтверждают, что на Харьковском направлении есть случаи, когда при отступлении под давлением украинских защитников оккупанты подрываются на минных полях, которые должна обезвреживать техника такого класса", – сказал он.

УР-77 "Метеорит", или "Змей Горыныч" – это советская самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Серийно производится с 1978 года.

Она способна создавать проходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина – от 80 до 90 метров. Боекомплект установки состоит из двух удлиненных зарядов с твердотопливными буксирными ракетами. Одного заряда достаточно для создания прохода, то есть одним боекомплектом можно создать два прохода длиной до 90 метров.

Российское наступление в Харьковской области продолжается с 10 мая. Россияне стягивают резервы, но увязли в уличных боях за Волчанск.

По состоянию на 2 июня Украина контролировала около 70% Волчанска.

4 июня в ВСУ сообщили, что российская армия на Харьковском направлении перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБ.

5 июня Нацгвардия сообщила, что для поддержки штурмов Россия перемещает на границу с Украиной новые подразделения, в том числе мотострелковые.

Читайте также: Спикер ВСУ: В Харьковской области оккупанты перегруппировываются, на борьбу с дезертирами бросили "Ахмат"