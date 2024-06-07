Сили оборони знищили у Вовчанську протимінного "Змія Горинича". Речник ЗСУ пояснив його важливість

УР-77 "Метеорит", або "Змій Горинич" – це радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування

"Змій Горинич" (Фото: ресурси окупантів)

Сили оборони 5 червня знищили у Вовчанську російського "Змія Горинича" – радянську самохідну реактивну установку, яку ворог намагався використати для прокладання проходу в мінному полі. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив LIGA.net, що техніка такого класу – це топціль.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Джерела в Силах оборони підтверджують, що на Харківському напрямку є випадки, коли при відступі під тиском українських захисників окупанти підриваються на мінних полях, які має знешкоджувати техніка такого класу", – сказав він.

УР-77 "Метеорит", або "Змій Горинич" – це радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Серійно виготовляється з 1978 року.

Вона здатна створювати проходи в протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу становить близько 6 метрів, а довжина – від 80 до 90 метрів. Боєкомплект установки складається з двох подовжених зарядів з твердопаливними буксирними ракетами. Одного заряду достатньо для створення проходу, тобто одним боєкомплектом можна створити два проходи довжиною до 90 метрів.

Російський наступ на Харківщині триває з 10 травня. Росіяни стягують резерви, але завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.

Станом на 2 червня Україна контролювала близько 70% Вовчанська.

4 червня у ЗСУ повідомили, що російська армія на Харківському напрямку перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБ.

5 червня Нацгвардія повідомила, що для підтримки штурмів Росія переміщує на кордон з Україною нові підрозділи, зокрема мотострілецькі.

Читайте також: Речник ЗСУ: На Харківщині окупанти перегруповуються, на боротьбу з дезертирами кинули "Ахмат"