Силы обороны во второй раз за неделю поразили пункт управления армии РФ
3 июля Силы обороны во второй раз за неделю успешно нанесли удар по командному пункту российской армии, а также поразили аналогичный объект дивизии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Речь идет о втором поражении командного пункта 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ и соответствующей цели 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.
Потери оккупантов уточняются.
"Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и проводить операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и дорого обойдутся врагу", – подчеркнули в Генштабе.
Военные заявили, что будут продолжать "последовательно разрушать систему управления Вооруженными силами агрессора".
- Первый удар по пункту управления 8-й армии оккупантов был нанесен 30 июня – тогда Генштаб отмечал, что поражение "значительно затрудняет" способность РФ планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.
- В обоих случаях военные не уточняют, где именно произошло поражение. Однако накануне первого удара руководитель Центра противодействия дезинформации сообщал, что в Донецке был атакован российский военный объект: "Там очень жирно". Одновременно распространялись видео с последствиями удара по временно оккупированному городу. Также захватчики сообщали о прилетах в Ясиноватой.
- В ночь на 1 июля произошла атака дронов по оккупированному Луганску. А уже 2 июля прогремел взрыв и вспыхнул пожар в оккупированном Харцызске Донецкой области – СБУ поразила склад боеприпасов в тылу захватчиков. В тот же день, рассказал собеседник LIGA.net, спецслужба ликвидировала в Луганске бывшего "главу" оккупационной администрации.