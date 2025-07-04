Силы обороны во второй раз за неделю поразили пункт управления армии РФ

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3 июля Силы обороны во второй раз за неделю успешно нанесли удар по командному пункту российской армии, а также поразили аналогичный объект дивизии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Речь идет о втором поражении командного пункта 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ и соответствующей цели 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.

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Потери оккупантов уточняются.

"Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и проводить операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и дорого обойдутся врагу", – подчеркнули в Генштабе.

Военные заявили, что будут продолжать "последовательно разрушать систему управления Вооруженными силами агрессора".