Сили оборони вдруге за тиждень уразили командний пункт армії РФ

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3 липня Сили оборони вдруге за тиждень завдали успішного удару по командному пункту російської армії, а також уразили такий самий об'єкт дивізії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Йдеться про друге ураження командного пункту 8 загальновійськової армії Збройних сил РФ та відповідної цілі 20 мотострілецької дивізії загарбників.

Втрати окупантів уточнюються.

"Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу", – наголосили в Генштабі.

Військові анонсували, що продовжать "послідовно руйнувати систему управління Збройних сил агресора".