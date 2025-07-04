Сили оборони вдруге за тиждень уразили командний пункт армії РФ
3 липня Сили оборони вдруге за тиждень завдали успішного удару по командному пункту російської армії, а також уразили такий самий об'єкт дивізії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Йдеться про друге ураження командного пункту 8 загальновійськової армії Збройних сил РФ та відповідної цілі 20 мотострілецької дивізії загарбників.
Втрати окупантів уточнюються.
"Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу", – наголосили в Генштабі.
Військові анонсували, що продовжать "послідовно руйнувати систему управління Збройних сил агресора".
- Перший удар по компункту 8 армії окупантів відбувся 30 червня – тоді Генштаб зауважував, що ураження "суттєво ускладнює" здатність РФ планувати й вести операції в напрямках Покровська та Торецька.
- В обох випадках військові не уточнюють, де саме відбулось ураження. Проте напередодні першого удару керівник Центру протидії дезінформації повідомляв, що в Донецьку було атаковано російський військовий об'єкт: "Там дуже жирно". Водночас ширились відео з наслідками удару по тимчасово окупованому місту. Також загарбники повідомляли про прильоти в Ясинуватій.
- У ніч проти 1 липня відбулась дронова атака по окупованому Луганську. А вже 2 липня пролунав вибух і виникла пожежа в окупованому Харцизьку Донецької області – СБУ уразила склад боєприпасів у тилу загарбників. Того ж дня, повідомив співрозмовник LIGA.net, спецслужба ліквідувала у Луганську колишнього "главу" окупаційної адміністрації.