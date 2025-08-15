Силы обороны зачистили Покровск от российских диверсантов – видео
Силы седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачистили Покровск Донецкой области от вражеских групп и одиночных россиян. Об этом корпус ДШВ сообщил в Facebook.
По словам военных, в городе работают Вооруженные Силы Украины и перемещаются местные жители.
Однако в корпусе отметили: передвижение по городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно.
14 августа президент Владимир Зеленский сообщал, что Силы обороны имели успехи на Покровском направлении в Донецкой области, где несколько дней назад обострилась ситуация.
"Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Есть успехи", – заявил президент.
- 11 августа проект DeepStae заявил о продвижении оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области. В группировке "Днепр" отметили, что на этом и Покровском направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми группами через первую линию украинской обороны, однако о контроле над территорией речь не идет.
- 12 августа первый корпус Нацгвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении. Генштаб заявил, что резервные силы принимают меры, чтобы остановить продвижение врага.
