Силы обороны зачистили Покровск от российских диверсантов – видео

По словам военных, в городе работают Вооруженные Силы Украины и перемещаются местные жители

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Силы седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачистили Покровск Донецкой области от вражеских групп и одиночных россиян. Об этом корпус ДШВ сообщил в Facebook.

Однако в корпусе отметили: передвижение по городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно.

14 августа президент Владимир Зеленский сообщал, что Силы обороны имели успехи на Покровском направлении в Донецкой области, где несколько дней назад обострилась ситуация.

"Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Есть успехи", – заявил президент.