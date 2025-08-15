Сили оборони зачистили Покровськ від російських диверсантів – відео

За словами військових, у місті працюють Збройні Сили України та переміщаються місцеві жителі

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Сили сьомого корпусу Десантно-штурмових військ та суміжних підрозділів зачистили Покровськ Донецької області від ворожих груп та поодиноких росіян. Про це корпус ДШВ повідомив у Facebook.

За словами військових, в місті працюють Збройні Сили України та переміщаються місцеві жителі.

Однак в корпусі зауважили: пересування у місті суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо.

14 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку в Донецькій області, де кілька днів тому загострилася ситуація.

"Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитися і збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи", – заявив президент.