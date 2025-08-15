Сили оборони зачистили Покровськ від російських диверсантів – відео
Сили сьомого корпусу Десантно-штурмових військ та суміжних підрозділів зачистили Покровськ Донецької області від ворожих груп та поодиноких росіян. Про це корпус ДШВ повідомив у Facebook.
За словами військових, в місті працюють Збройні Сили України та переміщаються місцеві жителі.
Однак в корпусі зауважили: пересування у місті суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо.
14 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку в Донецькій області, де кілька днів тому загострилася ситуація.
"Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитися і збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи", – заявив президент.
- 11 серпня проєкт DeepStae заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області. В угрупованні "Дніпро" наголосили, що на цьому та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Генштаб заявив, що резервні сили вживають заходів, щоб зупинити просування ворога.
