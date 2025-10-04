Силы спецопераций раскрыли детали поражения ракетного корабля РФ "Град" в Карелии
Силы специальных операций поразили российский ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" на ходу в Онежском озере на территории республики Карелия. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.
Отмечается, что операцию провели в 04:31 утра 4 октября. Ракетоноситель шел из Балтийского в Каспийское море.
В ССО уточняют, что поражение пришлось в правую часть отсека силовой установки корабля. Дополнительные детали уточняются.
Справка"Град" – один из самых новых и современных кораблей России, введен в состав Балтийского флота РФ 29 декабря 2022 года.
Основным вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК".
В Генштабе 4 октября сообщали, что в районе Онежского озера поврежден малый ракетный корабль "Буян-М".
- 29 августа разведка поразила радар россиян в Крыму из состава С-400 "Триумф".
- 11 сентября спецназовцы ГУР поразили корабль Черноморского флота России в районе Новороссийска.
