Силы спецопераций раскрыли детали поражения ракетного корабля РФ "Град" в Карелии

Пораженный "Град" является одним из самых новых и современных кораблей России, его основным вооружением являются "Калибры"

Российский ракетный корабль "Град" (Фото: пропагандистские медиа)

Силы специальных операций поразили российский ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" на ходу в Онежском озере на территории республики Карелия. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

Отмечается, что операцию провели в 04:31 утра 4 октября. Ракетоноситель шел из Балтийского в Каспийское море.

В ССО уточняют, что поражение пришлось в правую часть отсека силовой установки корабля. Дополнительные детали уточняются.

Справка "Град" – один из самых новых и современных кораблей России, введен в состав Балтийского флота РФ 29 декабря 2022 года.



Основным вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК". "Град" – один из самых новых и современных кораблей России, введен в состав Балтийского флота РФ 29 декабря 2022 года.

В Генштабе 4 октября сообщали, что в районе Онежского озера поврежден малый ракетный корабль "Буян-М".