Сили спецоперацій розкрили деталі ураження ракетного корабля РФ "Град" у Карелії
Сили спеціальних операцій уразили російський ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М" на ходу в Онезькому озері на території республіки Карелія. Про це повідомили в пресслужбі ССО.
Зазначається, що операцію провели о 04:31 ранку 4 жовтня. Ракетоносій ішов з Балтійського у Каспійське море.
У ССО уточнюють, що ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються.
Довідка"Град" – один із найновіших і найсучасніших кораблів Росії, введений до складу Балтійського флоту РФ 29 грудня 2022 року.
Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК".
У Генштабі 4 жовтня повідомляли, що в районі Онезького озера пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М".
- 29 серпня розвідка уразила радар росіян у Криму зі складу С-400 "Тріумф".
- 11 вересня спецпризначенці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту Росії в районі Новоросійська.
