Сили спецоперацій розкрили деталі ураження ракетного корабля РФ "Град" у Карелії

Уражений "Град" є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Росії, його основним озброєнням є "Калібри"

Російський ракетний корабель "Град" (Фото: пропагандистські медіа)

Сили спеціальних операцій уразили російський ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М" на ходу в Онезькому озері на території республіки Карелія. Про це повідомили в пресслужбі ССО.

Зазначається, що операцію провели о 04:31 ранку 4 жовтня. Ракетоносій ішов з Балтійського у Каспійське море.

У ССО уточнюють, що ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються.

Довідка "Град" – один із найновіших і найсучасніших кораблів Росії, введений до складу Балтійського флоту РФ 29 грудня 2022 року.



Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК". "Град" – один із найновіших і найсучасніших кораблів Росії, введений до складу Балтійського флоту РФ 29 грудня 2022 року.Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК".

У Генштабі 4 жовтня повідомляли, що в районі Онезького озера пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М".