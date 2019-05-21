Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.05.2019, 11:41

Сколько украинцев владеют российским паспортом: данные Климкина

Сколько украинцев владеют российским паспортом: данные Климкина - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД, который ратует за двойное гражданство, настаивает: никакого двойного гражданства с РФ до освобождения Донбасса и Крыма не может быть

Реклама
Реклама

В Украине, по разным оценкам, есть "сотни тысяч" украинцев, которые кроме родного имеют также российский паспорт. Об этом LВ.ua рассказал глава МИД Павел Климкин.

"Но я считаю, что надежной информации (по паспортам РФ, - ред.) у нас нет. О венгерских и румынских цифра точная: венгерских около сотни тысяч, румынских - около 50 000", - добавил он.

Реклама

По данным главы МИД, Россия готовила центры выдачи паспортов для жителей ОРДЛО в Ростове, Новошахтинске и Покровске еще с 2017 года, и Киев об этом знал. Эта фундаментальная угроза нацбезопасности создается Кремлем "на перспективу", считает Климкин: она дает возможность вмешиваться в украинские дела "практически в любой момент".

"Можно создать любую провокацию и использовать ее для прямого военного вмешательства. Плюс это дополнительный фильтр для жителей оккупированных территорий", - уточнил он.

Ранее Климкин заинтриговал: заявил, что Украина готовит ответ.

В конце апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Его помощник Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми". Власти Украины заявили, что правительство может лишить соцвыплат или пенсий тех граждан, которые получат паспорта РФ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, Владимир Зеленский, война в донбассе, павел климкин, паспорт рф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 