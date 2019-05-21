Сколько украинцев владеют российским паспортом: данные Климкина

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Украине, по разным оценкам, есть "сотни тысяч" украинцев, которые кроме родного имеют также российский паспорт. Об этом LВ.ua рассказал глава МИД Павел Климкин.

"Но я считаю, что надежной информации (по паспортам РФ, - ред.) у нас нет. О венгерских и румынских цифра точная: венгерских около сотни тысяч, румынских - около 50 000", - добавил он.

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По данным главы МИД, Россия готовила центры выдачи паспортов для жителей ОРДЛО в Ростове, Новошахтинске и Покровске еще с 2017 года, и Киев об этом знал. Эта фундаментальная угроза нацбезопасности создается Кремлем "на перспективу", считает Климкин: она дает возможность вмешиваться в украинские дела "практически в любой момент".

"Можно создать любую провокацию и использовать ее для прямого военного вмешательства. Плюс это дополнительный фильтр для жителей оккупированных территорий", - уточнил он.

Ранее Климкин заинтриговал: заявил, что Украина готовит ответ.

В конце апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Его помощник Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми". Власти Украины заявили, что правительство может лишить соцвыплат или пенсий тех граждан, которые получат паспорта РФ.