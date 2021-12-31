"Скоро наступит время". Саакашвили вернули в тюрьму: он готовится к "решительной атаке"
Задержанный в Тбилиси третий президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили после возвращения из больницы в тюрьму заявил о планах "готовиться к решительной атаке". Об этом сказано в его публикации в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В ночь на 30 декабря нардеп Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с Саакашвили, заявила, что его "насильно повалили" и вывезли из больницы в Гори в тюрьму в Рустави.
"Что бы они ни делали, я их совсем не боюсь. Наоборот, растет моя радость в борьбе и вера в победу. Не беспокойся обо мне! Теперь главное – единство и подготовка к решительной атаке. Скоро наступит время этой атаки", – заявил Саакашвили вчера вечером, 30 декабря.
Он также добавил, что сейчас "восстанавливает силы после "реабилитации" в Гори".
Сегодня Саакашвили "передал привет" из тюрьмы в Рустави и сообщил, что пока "физически слаб, но морально силен", а также поздравил с наступающим Новым годом.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день его задержали в Тбилиси. Михеил объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения.
- 20 ноября Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы.
Читайте также: Саакашвили в суде: Я первый за 400 лет попавший в заключение правитель Грузии
Комментарии