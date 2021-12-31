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"Скоро наступит время". Саакашвили вернули в тюрьму: он готовится к "решительной атаке"

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 11:30
Михеил Саакашвили (фото - EPA)

Задержанный в Тбилиси третий президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили после возвращения из больницы в тюрьму заявил о планах "готовиться к решительной атаке". Об этом сказано в его публикации в Facebook.

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В ночь на 30 декабря нардеп Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с Саакашвили, заявила, что его "насильно повалили" и вывезли из больницы в Гори в тюрьму в Рустави.

"Что бы они ни делали, я их совсем не боюсь. Наоборот, растет моя радость в борьбе и вера в победу. Не беспокойся обо мне! Теперь главное – единство и подготовка к решительной атаке. Скоро наступит время этой атаки", – заявил Саакашвили вчера вечером, 30 декабря.

Он также добавил, что сейчас "восстанавливает силы после "реабилитации" в Гори".

Сегодня Саакашвили "передал привет" из тюрьмы в Рустави и сообщил, что пока "физически слаб, но морально силен", а также поздравил с наступающим Новым годом.

"Скоро наступит время". Саакашвили вернули в тюрьму: он готовится к "решительной атаке"

"Скоро наступит время". Саакашвили вернули в тюрьму: он готовится к "решительной атаке"

Читайте также: Саакашвили в суде: Я первый за 400 лет попавший в заключение правитель Грузии

Оксана Житнюк
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Михеил Саакашвили тюрьма тбилиси Елизавета Ясько
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