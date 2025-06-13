Sky news: Совбез ООН соберется на фоне атак по Ирану. Нетаньяху позвонит Трампу и Путину

Утверждается, что мировые лидеры также созвонились и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Беньямин Нетаньяху (Фото: flickr.com)

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 12 июня соберется на заседание для обсуждения текущей ситуации в Иране. Об этом сообщает Sky news со ссылкой на неназванных дипломатов.

В то же время офис премьер-министра Израиля сообщил, что, вероятно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 июня созвонится с президентом США Дональдом Трампом и диктатором России Владимиром Путиным. Кроме того, ожидается встреча с премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером.

По словам неназванного представителя правительства Германии, канцлер Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и Стармер также провели телефонный разговор, чтобы обсудить атаки Израиля на Иран. Он отметил, что политики договорились "поддерживать тесный контакт" по этому вопросу.