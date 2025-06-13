Sky news: Совбез ООН соберется на фоне атак по Ирану. Нетаньяху позвонит Трампу и Путину
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 12 июня соберется на заседание для обсуждения текущей ситуации в Иране. Об этом сообщает Sky news со ссылкой на неназванных дипломатов.
В то же время офис премьер-министра Израиля сообщил, что, вероятно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 июня созвонится с президентом США Дональдом Трампом и диктатором России Владимиром Путиным. Кроме того, ожидается встреча с премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером.
По словам неназванного представителя правительства Германии, канцлер Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и Стармер также провели телефонный разговор, чтобы обсудить атаки Израиля на Иран. Он отметил, что политики договорились "поддерживать тесный контакт" по этому вопросу.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев".
- Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.
- В результате ударов Израиля по Ирану погибли руководитель Корпуса стражей Исламской революции, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Багри и главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами.
- Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку и заявил, что новые атаки будут более жестокими. Но правительство страны отвергло предложение.