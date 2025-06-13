Sky news: Рада безпеки ООН збереться на тлі атак на Іран. Нетаньягу подзвонить Трампу та Путіну
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 12 червня збереться на засідання для обговорення ситуації в Ірані. Про це повідомляє Sky news із посиланням на неназваних дипломатів.
Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив, що, ймовірно, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 12 червня зателефонує президенту США Дональду Трампу і диктатору Росії Володимиру Путіну. Окрім того, очікується зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії сером Кіром Стармером.
За словами неназваного представника уряду Німеччини, канцлер Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і Стармер також провели телефонну розмову, щоб обговорити атаки Ізраїлю на Іран. Він зазначив, що політики домовилися "підтримувати тісний контакт" із цього питання.
- У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев".
- Відразу після ударів США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участь.
- Унаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули керівник Корпусу вартових Ісламської революції, начальник штабу Збройних сил Ірану Мухаммед Багрі та головнокомандувач КСІР Хоссейн Саламі.
- Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду і заявив, що нові атаки будуть жорстокішими. Але уряд країни відкинув пропозицію.