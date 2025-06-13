Sky news: Рада безпеки ООН збереться на тлі атак на Іран. Нетаньягу подзвонить Трампу та Путіну

Стверджується, що світові лідери також зателефонували та обговорили ситуацію на Близькому Сході

Беньямін Нетаньягу (Фото: flickr.com)

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 12 червня збереться на засідання для обговорення ситуації в Ірані. Про це повідомляє Sky news із посиланням на неназваних дипломатів.

Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив, що, ймовірно, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 12 червня зателефонує президенту США Дональду Трампу і диктатору Росії Володимиру Путіну. Окрім того, очікується зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії сером Кіром Стармером.

За словами неназваного представника уряду Німеччини, канцлер Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і Стармер також провели телефонну розмову, щоб обговорити атаки Ізраїлю на Іран. Він зазначив, що політики домовилися "підтримувати тісний контакт" із цього питання.