Слежка за зданием прокуратуры. В НАБУ заверили, что сотрудник действовал по закону
Сотрудник Национального антикоррупционного бюро, у которого прошли обыски в рамках расследования производства о слежке за зданием Офиса генерального прокурора, действовал в соответствии с законодательством. Об этом говорится в заявлении НАБУ.
В ведомстве заявили, что режим военного положения не запрещает осуществлять документирование в рамках расследования коррупционных преступлений.
Там добавили, что согласно действующему законодательству сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров ОГП о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров ОГП в конкретном уголовном производстве.
"Подчеркиваем, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона", – говорится в заявлении.
В бюро отметили недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов.
- 4 ноября НАБУ сообщило об обысках у своего сотрудника, во время которого якобы к нему применили физическую силу.
- Впоследствии в ОГП опубликовали видео и сообщили, что работник бюро участвовал в слежке за зданием прокуратуры.
