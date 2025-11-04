Слежка за зданием прокуратуры. В НАБУ заверили, что сотрудник действовал по закону

В НАБУ отметили недопустимость вмешательства в свои расследования со стороны других органов

НАБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба бюро)

Сотрудник Национального антикоррупционного бюро, у которого прошли обыски в рамках расследования производства о слежке за зданием Офиса генерального прокурора, действовал в соответствии с законодательством. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

В ведомстве заявили, что режим военного положения не запрещает осуществлять документирование в рамках расследования коррупционных преступлений.

Там добавили, что согласно действующему законодательству сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров ОГП о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров ОГП в конкретном уголовном производстве.

"Подчеркиваем, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона", – говорится в заявлении.

В бюро отметили недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов.