Стеження за будівлею прокуратури. В НАБУ запевнили, що працівник діяв за законом
Працівник Національного антикорупційного бюро, у якого відбулися обшуки у межах розслідування провадження щодо стеження за будівлею Офісу генерального прокурора, діяв відповідно до законодавства. Про це йдеться у заяві НАБУ.
У відомстві заявили, що режим воєнного стану не забороняє здійснювати документування в межах розслідування корупційних злочинів.
Там додали, що відповідно до чинного законодавства працівники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів ОГП про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів ОГП у конкретному кримінальному провадженні.
"Підкреслюємо, що співробітник НАБУ діяв у суворій відповідності до вимог закону", – йдеться в заяві.
У бюро наголосили на неприпустимості втручання у розслідування НАБУ з боку інших органів.
- 4 листопада НАБУ повідомило про обшуки у свого працівника, під час якого нібито до нього застосували фізичну силу.
- Згодом в ОГП опублікували відео й повідомили, що працівник бюро брав участь у стеженні за будівлею прокуратури.
