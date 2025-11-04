Стеження за будівлею прокуратури. В НАБУ запевнили, що працівник діяв за законом

У НАБУ наголосили на неприпустимості втручання у свої розслідування з боку інших органів

НАБУ (Ілюстративне фото: пресслужба бюро)

Працівник Національного антикорупційного бюро, у якого відбулися обшуки у межах розслідування провадження щодо стеження за будівлею Офісу генерального прокурора, діяв відповідно до законодавства. Про це йдеться у заяві НАБУ.

У відомстві заявили, що режим воєнного стану не забороняє здійснювати документування в межах розслідування корупційних злочинів.

Там додали, що відповідно до чинного законодавства працівники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів ОГП про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів ОГП у конкретному кримінальному провадженні.

"Підкреслюємо, що співробітник НАБУ діяв у суворій відповідності до вимог закону", – йдеться в заяві.

У бюро наголосили на неприпустимості втручання у розслідування НАБУ з боку інших органів.