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Слуга народа изменила свое мнение по поводу голосования за легализацию оружия

16.02.2021, 19:35
Слуга народа изменила свое мнение по поводу голосования за легализацию оружия - Фото
Пистолет Макарова (Иллюстративное фото: depositphotos.com)

Фракция Слуги народа в Верховной Раде решила поддержать законопроект о легализации оружия в первом чтении с возможностью отправки на доработку. Об этом в Telegram сообщил депутат от СН Александр Качура.

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Еще вчера нардеп из СН и глава комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявлял, что мнения во фракции по поводу законопроекта разделились, и что принято решение "голосовать свободно".

Качура пишет, что по вопросу легализации оружия было проведено голосование внутри фракции. Депутатам предложили выбрать из двух вариантов: вообще не рассматривать законопроект и вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

"58,2 % фракции приняли решение согласно графика пленарных заседаний рассмотреть данный законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку", – написал Качура.

  • 20 января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ предусматривает также легализацию короткоствольного оружия. Речь идет о приобретении и хранении оружия, ношение запрещается.
  • В ходе последнего соцопроса группы Рейтинг право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.
  • 12 февраля 2021 года замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что министерство поддерживает закон о гражданском оружии, но против легализации короткоствольного оружия.
Вадим Ребрина
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Слуга народа оружие
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