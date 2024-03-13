"Слуги" и Арахамия об отмене заседаний в Раде: Это реакция на "правкотеррористов"

Давид Арахамия (Фото: ОП)

В Верховной Раде отменили три заседания. Собеседник LIGA.net в Слуге народа отметил, что это была реакция на "правкотеррористов", которые "требовали неограниченные командировки за границу". Глава фракции СН Давид Арахамия считает, что тем нардепам нужно решить: хотят они важные законы или "сцену для своего маленького театра".

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Собеседник LIGA.net в СН отметил, что "правкотерорристами" называют нардепов от оппозиции, которые "требовали неограниченные командировки за границу", а пока этого не будет – якобы угрожали ставить на голосование каждую правку, в частности, к проектам о мобилизации и запрете УПЦ МП.

Арахамия отметил, что на согласительном совете критики отмены заседаний угрожали, что не пропустят ни одного второго чтения.

В то же время, по его словам, они требовали проводить все первые чтения исключительно по полной процедуре с обсуждением и перерывами. И так, пока не начнут выпускать всех за границу – без всяких условий и правил, отметил Арахамия.

"Им надо для себя ответить: они хотят важные законы или сцену для своего маленького театра. Потому что я – за важные законы, как мы и делали все эти годы. И, кстати, надо посмотреть их статистику голосований. Обычно там 90% "воздержался", – добавил он.

4 октября 2023 года секретарь СНБО Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника, и назвал всех остальных "туристами".

3 января 2024 LIGA.net опубликовала распоряжение спикера Верховной Рады от 29 декабря 2023 года, которое с 1 января 2024-го вводит для нардепов новые правила работы за границей во время выезда в командировку.

опубликовала распоряжение спикера Верховной Рады от 29 декабря 2023 года, которое с 1 января 2024-го вводит для нардепов новые правила работы за границей во время выезда в командировку. В частности, заявление народного избранника не может рассматриваться, если перед предыдущей командировкой он не получил от МИД "тезисы" для официальных заявлений и комментариев на международной арене.

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