"Слуги" та Арахамія про скасування засідань в Раді: Це реакція на "правкотерористів"

Давид Арахамія (Фото: ОП)

У Верховній Раді скасували три засідання. Співрозмовник LIGA.net у Слузі народу зазначив, що це була реакція на "правкотерористів", які "вимагали необмежені відрядження за кордон". Голова фракції СН Давид Арахамія вважає, що тим нардепам потрібно вирішити: хочуть вони важливі закони чи "сцену для свого маленького театру".

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Співрозмовник LIGA.net у СН зазначив, що "правкотерористами" називають нардепів від опозиції, які "вимагали необмежені відрядження за кордон", а поки цього не буде – нібито погрожували ставити на голосування кожну правку, зокрема, до проєктів про мобілізацію і заборону УПЦ МП.

Арахамія зауважив, що на погоджувальній раді критики скасування засідань погрожували, що не пропустять жодного другого читання.

Водночас за його словами, вони вимагали проводити всі перші читання виключно за повною процедурою з обговоренням та перервами. І так, доки не почнуть випускати всіх за кордон – без жодних умов та правил, зауважив Арахамія.

"Їм треба для себе відповісти: вони хочуть важливі закони чи сцену для свого маленького театру. Бо я – за важливі закони, як ми і робили всі ці роки. І, до речі, треба подивитись їхню статистику голосувань. Зазвичай там 90% "утримався", – додав він.

4 жовтня 2023 року секретар РНБО Данілов заявив, що Україну за кордоном можуть представляти президент і ще три найвищі чиновники, і назвав усіх інших "туристами".

3 січня 2024 року LIGA.net опублікувала розпорядження спікера Верховної Ради від 29 грудня 2023 року, яке з 1 січня 2024 року запроваджує для нардепів нові правила роботи за кордоном під час виїзду у відрядження.

опублікувала розпорядження спікера Верховної Ради від 29 грудня 2023 року, яке з 1 січня 2024 року запроваджує для нардепів нові правила роботи за кордоном під час виїзду у відрядження. Зокрема, заява народного обранця не може розглядатися, якщо перед попереднім відрядженням він не отримав від МЗС "тези" для офіційних заяв та коментарів на міжнародній арені.

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