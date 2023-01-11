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Служка монастыря УПЦ МП призывал оккупантов захватить Киев – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 12:34
Служка монастыря УПЦ МП призывал оккупантов захватить Киев – СБУ - Фото
Фото - СБУ

Служка Спасо-Покровского женского монастыря УПЦ МП в Житомирской области разоблачен как приспешник агрессора, сообщает СБУ.

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СБУ считает, что монастырский служка после начала полномасштабного вторжения России публично поддержал захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Для этого он присоединился к прокремлевскому Telegram-сообществу, в котором призывал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев, а также одобрительно комментировал вражеские ракетные удары по украинским городам и гражданским объектам.

СБУ передала обнаруженные материалы на комплексную судебную психолого-лингвистическую экспертизу. Согласно выводам экспертов, опубликованные подозреваемым тексты угрожают государственной безопасности Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и прославлении ее участников.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ
  • С ноября 2022 года СБУ проводит массовые обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины. Там находят многочисленную оккупационную символику и материалы, прославляющие "русский мир".
  • 1 декабря Зеленский сообщил, что правительству поручено внести в Раду законопроект "о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ".
  • 2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против ряда функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов.
  • 11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции.

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Сергій Бережний
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