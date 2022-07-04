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Собирал данные для ракетных ударов по Одесской области: СБУ поймала российского агента

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 17:09
Собирал данные для ракетных ударов по Одесской области: СБУ поймала российского агента - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - пресс-служба СБУ)

СБУ сообщила, что раскрыла агента российских спецслужб, который собирал разведданные для ракетных ударов по Одесской области.

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Подозреваемый собирал информацию о дислокации подразделений ВСУ, перемещении военной техники и грузов стратегического назначения в районе железнодорожного моста в Затоке Белгород-Днестровского района.

СБУ считает установленным, что уроженец Одесской области передавал спецслужбам России и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий.

В ходе обыска у подозреваемого изъяты мобильные телефоны.

Фото – СБУ

Задержанному сообщено о подозрении по статье о передаче информации военного характера в условиях военного или чрезвычайного положения.

Фото – СБУ
Сергей Бережной
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