Собирал данные для ракетных ударов по Одесской области: СБУ поймала российского агента
СБУ сообщила, что раскрыла агента российских спецслужб, который собирал разведданные для ракетных ударов по Одесской области.
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Подозреваемый собирал информацию о дислокации подразделений ВСУ, перемещении военной техники и грузов стратегического назначения в районе железнодорожного моста в Затоке Белгород-Днестровского района.
СБУ считает установленным, что уроженец Одесской области передавал спецслужбам России и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий.
В ходе обыска у подозреваемого изъяты мобильные телефоны.
Задержанному сообщено о подозрении по статье о передаче информации военного характера в условиях военного или чрезвычайного положения.
- 26 апреля 2022 года РФ ракетой ударила по мосту через Днестровский лиман. Это происходило на фоне взрывов в Приднестровье, которые ГУР считает провокацией спецслужб РФ для нанесения ракетного удара.
- 27 апреля по мосту был нанесен повторный удар. 2 мая туда же ударили еще тремя ракетами. 17 мая – еще серия ударов.
- 4 июля СБУ пресекла деятельность российской агентурной группы, которая занималась разведкой и подрывной деятельностью в Николаевской области.
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