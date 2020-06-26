"Согласовали правки в карту Закарпатья". Кулеба троллит о встрече с венграми

Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба (фото — facebook.com/szijjarto.peter.official)

Вчера, 25 июня, в Киеве на встрече министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто были внесены финальные правки в протокол двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил в Facebook украинский глава МИД, потроллив при этом распространителей фейков о "переделе Закарпатья".

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"Согласовываем с венгерским министром последние изменения в карту Закарпатской области, – начал министр и тут же добавил со смайликом: – Шучу, конечно. Ничего подобного не было и быть в принципе не могло, несмотря на все фейки, которыми спамят человеческие мозги".

Сийярто и Кулеба (фото — facebook.com/dmytro.kuleba)

По словам Кулебы, согласовано договоренности о развитии торговли, региональных программ, инфраструктурных проектов на Закарпатье, а также открытие новых пунктов пропуска на государственной границе, "чтобы делать нас еще ближе к странам Евросоюза".

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Такая комиссия не заседала последние семь лет, а венгерская делегация во главе с Сийярто стала первой иностранной в Киеве с начала карантина.

Как выразился глава МИД, "после лет кризиса две важные страны Центральной Европы почти заново учатся договариваться и доверять друг другу".

Венгерский коллега Кулеба выложил видео из Киева:

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