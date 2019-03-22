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22.03.2019, 16:50

Украинскому моряку на восстановление руки нужен год - адвокат

Украинскому моряку на восстановление руки нужен год - адвокат - Фото
Фото: EPA

Сергей Бадамшин рассказал, как прошла операция пленного украинского моряка Василия Сороки в России

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На восстановление функций руки украинского военнопленного моряка Василия Сороки понадобится от полугода до года. Об этом адвокат Сороки Сергей Бадамшин сообщил у себя в Facebook.

Операцию Сороке сделали 18 марта

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По данным адкоката, ранение руки оказалось серьезнее, чем предполагалось при обследовании: сухожилия сгибателей 2-4 пальцев руки были не просто повреждены (перебиты) осколком, а напрочь отсутствовали.

"Врачи при операции, сделав, разрез, увидели полное отсутствие сухожилий и остолбенели: "А где они?" Но паники не было, все обошлось профессиональными действиями. В итоге сделана пересадка частей здоровых сухожилий на отсутствующее место. Операция длилась более 3 часов", - нааписал Бадамшин.

Также он сообщил, что осколков оказалось больше, чем обнаружили при обследовании. Вытащили все осколки - восемь штук.

"Вечером того же дня Василия вернули в СИЗО. Температуры нет. Антибиотики дают. Перевязки делали 18, 19, 20 марта, далее 1 раз в 3-4 дня. Швы снимать будут по 2 недели в СИЗО. Гипс (лангету) через 5-6 недель. Сухожилия будут заживать полгода-год. Боли есть, но есть надежда на выздоровление и восстановление функций", - сообщил адвокат.

15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходило заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченых в плен у Керченского пролива в Черном море. Суд страны-агрессора принял решение продлить срок содержания под стражей двадцати захваченным в плен в ходе вооруженного нападения Керченском проливе на корабли ВМС ВСУ украинцам - до 24 и 26 апреля 2019 года.

27 января отец захваченного моряка Виктор Сорока заявлял, что военнопленным раненым морякам страна-агрессор Россия не предоставляет необходимую медицинскую помощь и пытается выбить у них признательные показания.

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Теги: война, Азов, моряки, василий сорока
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