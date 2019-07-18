Соцопрос: лидерство Слуги народа укрепляется

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Если бы досрочные выборы проходили в период с 13 по 17 июля, в Раду прошли бы пять партий. Лидерство Слуги народа среди тех украинцев, кто определился с симпатиями и собирается голосовать, упрочилось - судя по опросу, проведенному группой Рейтинг.

В скобках ниже - результат предыдущего опроса от Рейтинга (с 6 по 10 июля):

49,5% (47%) - Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского);

10,5% (11,6%)- Оппозиционная платформа/За життя (Виктор Медведчук и Юрий Бойко);

7,7% (8,2%) - Европейская солидарность (Петр Порошенко);

6,9% (6,4%) - Батькивщина (Юлия Тимошенко);

5,9% (6,6%) - Голос (Святослав Вакарчук).

Пока не проходят в Раду такие партии:

3,8% (3,6%) - Сила и честь (Игорь Смешко);

3,1% (3,2%) - Оппозиционный блок;

2,3% (2,5%) - Радикальная партия Олега Ляшко;

2,2% (2,1%) - Свобода (Олег Тягнибок);

2,0% (1,2%) - Партия Шария;

1,7% (2,8%)- Украинская стратегия Гройсмана.

15,8% респондентов было трудно ответить, за кого они проголосовали бы, каким партиям симпатизировать. Опрос группы Рейтинг за 6-10 июля дает другую цифру - 13,9%.

Опрос проведен 13-17 июля 2019 года методом личного интервью среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 2,0%.