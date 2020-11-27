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Союзники. США передадут военным водолазам Украины современную аппаратуру

27.11.2020, 09:33
Союзники. США передадут военным водолазам Украины современную аппаратуру - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

В 2021 году США передадут водолазам Вооруженных Сил Украины современное оборудование. Об этом сообщил АрмiяIнформ врио главы поисково-спасательной службы командования ВСУ Леонид Бурлака.

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Сейчас задача, говорит он, – расширить возможности поисково-спасательного судно "Александр Охрименко" для применению и обеспечения практически всего спектра водолазных, судоподъемных, подводно-технических, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ.

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Военные подводники ВСУ получат:

— подводные беспилотники для четких данных о рельефе и форме дна, и для обнаружения подозрительных объектов;
— локаторы бокового обзора (автоматизированные средства противоминной безопасности, с помощью которых легче искать и уничтожать взрывчатку в акватории);
— ручные сонары;
— водолазные барокамеры стационарного, мобильного и контейнерного типа;
— быстроходные надувные лодки разного размера;
— современное антимагнитное снаряжение.
— снаряжение замкнутого и полузамкнутого типа дыхания для спецназа ВМС.

"Принцип работы – оперативно отправиться в заданный морской район, найти мину или иное взрывоопасное устройство, записать всю актуальную информацию на носитель информации и вернуться назад для ее обработки и анализа", – рассказал офицер.

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Евгений Пилипенко
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ВСУ ОПК водолаз

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