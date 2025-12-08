Спецслужбы РФ планируют "мирные протесты" в Украине на фоне переговоров с США, говорит омбудсмен

Лубинец заявил, что россияне могут готовить ряд протестов в Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве и Киеве

Спецслужбы РФ планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом так называемых мирных протестов и повлиять на руководство государства, особенно на фоне переговоров Киева с Вашингтоном об окончании российской войны. Об этом, со ссылкой на собственные данные, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По имеющейся у него информации, спецслужбы оккупантов могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и востока Украины (Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве), а также в Киеве.

"РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих – пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс", – пояснил Лубинец.

Согласно замыслу Москвы, такие акции должны стать инструментом по дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на военно-политическое руководство государства, особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны РФ, добавил омбудсмен.

"Мы должны четко осознавать: Россия и в дальнейшем будет пытаться бить по самому чувствительному – доверию, единству, семьям наших защитников и защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!" – подытожил чиновник.

