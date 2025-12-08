Спецслужби РФ планують "мирні протести" в Україні на тлі переговорів зі США, каже омбудсмен

Лубінець заявив, що росіяни можуть готувати низку протестів в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Києві

Дмитро Лубінець (Фото: Telegram посадовця)

Спецслужби РФ планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом так званих мирних протестів і вплинути на керівництво держави, особливо на тлі переговорів Києва із Вашингтоном щодо закінчення російської війни. Про це, з посиланням на власні дані, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За наявною в нього інформацією, спецслужби окупантів можуть готувати низку протестних акцій у великих містах півдня та сходу України (Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві), а також у Києві.

Читайте також Знову без "Азову". Як проходять та що приховують обміни військовими полоненими

"РФ прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, зокрема матерів наших військовослужбовців – полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс", – пояснив Лубінець.

Згідно з задумом Москви, такі акції мають стати інструментом з дестабілізації внутрішньополітичної ситуації й створення тиску на військово-політичне керівництво держави, особливо на тлі активних консультацій України та США стосовно умов припинення війни РФ, додав омбудсмен.

"Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому – довірі, єдності, родинах наших захисників та захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України!" – підсумував чиновник.

Читайте також Як російські спецслужби маніпулюють родинами українських військовополонених