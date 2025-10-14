Спикер Джонсон: Нынешний шатдаун может стать самым длинным в истории США
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что нынешний шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны. Его слова передает AP.
По словам Джонсона, он не будет вести переговоры с демократами, пока они не откажутся от своего ключевого требования.
"Мы приближаемся к одному из самых длительных закрытий в американской истории", – сказал спикер.
Речь идет о том, что они настаивают на продолжении льготного медицинского обслуживания граждан, однако республиканцы категорически против этого решения.
Он также отметил, что ему неизвестны подробности увольнения тысяч федеральных служащих администрацией американского президента Дональда Трампа.
Сейчас Палата представителей не работает, а спикер-республиканец отказывается возвращать законодателей в Вашингтон.
Однако в Сенате США на этой неделе партии попытаются принять компромиссный вариант резолюции, который позволит временно возобновить финансирование федеральных учреждений.
- 1 октября правительство США приостановило работу впервые за семь лет и в третий раз за время президента Трампа. Республиканцы и демократы не сумели договориться по бюджетным расходам.
- 3 октября издание The Telegraph писало, что шатдаун в США якобы приостановил поставки оружия. В МИД это опровергли.
- 6 октября Верхняя палата Конгресса США провалила голосование за резолюции, которые могли бы прекратить шатдаун правительства.
Комментарии (0)