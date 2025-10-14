Спикер Джонсон: Нынешний шатдаун может стать самым длинным в истории США

Шатдаун в США может продолжаться, поскольку спикер Джонсон не будет вести переговоры с демократами

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что нынешний шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны. Его слова передает AP.

По словам Джонсона, он не будет вести переговоры с демократами, пока они не откажутся от своего ключевого требования.

"Мы приближаемся к одному из самых длительных закрытий в американской истории", – сказал спикер.

Речь идет о том, что они настаивают на продолжении льготного медицинского обслуживания граждан, однако республиканцы категорически против этого решения.

Он также отметил, что ему неизвестны подробности увольнения тысяч федеральных служащих администрацией американского президента Дональда Трампа.

Сейчас Палата представителей не работает, а спикер-республиканец отказывается возвращать законодателей в Вашингтон.

Однако в Сенате США на этой неделе партии попытаются принять компромиссный вариант резолюции, который позволит временно возобновить финансирование федеральных учреждений.

Справка Предыдущий шатдаун продлился 35 дней, до 25 января 2019 года, и превзошел по продолжительности 21-дневное прекращение работы правительства 1995-1996 годов, став самой длинной остановкой федерального правительства в истории США. Предыдущий шатдаун продлился 35 дней, до 25 января 2019 года, и превзошел по продолжительности 21-дневное прекращение работы правительства 1995-1996 годов, став самой длинной остановкой федерального правительства в истории США.