Спікер Джонсон: Нинішній шатдаун може стати найдовшим в історії США

Шатдаун в США може тривати, оскільки спікер Джонсон не вестиме переговорів з демократами

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що нинішній шатдаун може стати найтривалішим в історії країни. Його слова передає AP.

За словами Джонсона, він не вестиме переговорів з демократами, доки вони не відмовляться від своєї ключової вимоги.

"Ми наближаємося до одного з найтриваліших закриттів в американській історії", – сказав спікер.

Йдеться про те, що вони наполягають на продовженні пільгового медичного обслуговування громадян, однак республіканці категорично проти цього рішення.

Він також зазначив, що йому невідомі подробиці звільнення тисяч федеральних службовців адміністрацією американського президента Дональда Трампа.

Зараз Палата представників не працює, а спікер-республіканець відмовляється повертати законодавців до Вашингтона.

Однак у Сенаті США цього тижня партії спробують ухвалити компромісний варіант резолюції, що дозволить тимчасово поновити фінансування федеральних установ.

Довідка Попередній шатдаун протривав 35 днів, до 25 січня 2019 року, і перевершив за тривалістю 21-денне припинення роботи уряду 1995-1996 років, ставши найдовшою зупинкою федерального уряду в історії США.