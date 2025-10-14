Спікер Джонсон: Нинішній шатдаун може стати найдовшим в історії США
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що нинішній шатдаун може стати найтривалішим в історії країни. Його слова передає AP.
За словами Джонсона, він не вестиме переговорів з демократами, доки вони не відмовляться від своєї ключової вимоги.
"Ми наближаємося до одного з найтриваліших закриттів в американській історії", – сказав спікер.
Йдеться про те, що вони наполягають на продовженні пільгового медичного обслуговування громадян, однак республіканці категорично проти цього рішення.
Він також зазначив, що йому невідомі подробиці звільнення тисяч федеральних службовців адміністрацією американського президента Дональда Трампа.
Зараз Палата представників не працює, а спікер-республіканець відмовляється повертати законодавців до Вашингтона.
Однак у Сенаті США цього тижня партії спробують ухвалити компромісний варіант резолюції, що дозволить тимчасово поновити фінансування федеральних установ.
- 1 жовтня уряд США призупинив роботу вперше за сім років і втретє за часів президента Трампа. Республіканці й демократи не зуміли домовитись щодо бюджетних витрат.
- 3 жовтня видання The Telegraph писало, що шатдаун у США нібито призупинив постачання зброї. У МЗС це спростували.
- 6 жовтня Верхня палата Конгресу США провалила голосування за резолюції, які могли б припинити шатдаун уряду.
