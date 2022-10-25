Спикер парламента Турции: Мир наступит после возращения Украине всех ее территорий

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что его страна надеется, что мир наступит после полного восстановления территориальной целостности Украины. Об этом он сказал во время выступления на парламентском саммите Крымской платформы.

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По его словам, полномасштабная война России против Украины уже унесла тысячи жизней, а множество городов пострадали.

"Эти потери увеличиваются с каждым днем. Мы еще раз хотим сказать, что никто не выиграет от этой войны. Мы поддерживаем Украину морально и материально с самого начала. Надеемся, что мир наступит после того, как Украина полностью восстановит свою территориальную целостность", — сказал Шентоп.

Он отметил, что Турция рассчитывает на дипломатию, "когда сложатся условия".

"Это не означает компромисса — просто то, что удалось выиграть на поле боя, нужно закрепить дипломатически и мы готовы предоставлять свое посредничество в этом", — резюмировал спикер турецкого парламента.

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Дмитро Гриниченко

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