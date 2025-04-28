Спикер правительства Франции: Вопрос Крыма – ключевой в переговорах о завершении войны
Софи Прима (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Вопрос Крыма является ключевым в переговорах о завершении российско-украинской войны, он не может быть решен без окончательной позиции Украины. Об этом заявила представитель французского правительства Софи Прима, передает Укринформ.

"Вопрос Крыма, конечно, центральный в переговорах. Европа напоминает, что, конечно, он не может быть решен без мнения Украины и без окончательной позиции Украины", – сказала она.

Прима отметила, что европейская позиция является единой и заключается в достижении, прежде всего, прекращении огня, на что уже согласилась Украина, но, очевидно, не соглашается президент Путин, несмотря на свои заявления.

Пресс-секретарь добавила, что переговоры продолжаются ежедневно, а на следующей неделе планируется европейская встреча по этому вопросу, но конкретную дату не уточнила.

"Обсуждения продолжаются с Великобританией, с европейскими странами. И Соединенные Штаты все больше приближаются к нашей позиции. Вы не могли не заметить, что президент Трамп несколько повысил тон в отношении России. Обмен информацией происходит каждый день, а президент республики ежедневно звонит по телефону своим коллегам. Следовательно, это непрерывный процесс", – подытожила она.

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