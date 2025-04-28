Спикер правительства Франции: Вопрос Крыма – ключевой в переговорах о завершении войны
Вопрос Крыма является ключевым в переговорах о завершении российско-украинской войны, он не может быть решен без окончательной позиции Украины. Об этом заявила представитель французского правительства Софи Прима, передает Укринформ.
"Вопрос Крыма, конечно, центральный в переговорах. Европа напоминает, что, конечно, он не может быть решен без мнения Украины и без окончательной позиции Украины", – сказала она.
Прима отметила, что европейская позиция является единой и заключается в достижении, прежде всего, прекращении огня, на что уже согласилась Украина, но, очевидно, не соглашается президент Путин, несмотря на свои заявления.
Пресс-секретарь добавила, что переговоры продолжаются ежедневно, а на следующей неделе планируется европейская встреча по этому вопросу, но конкретную дату не уточнила.
"Обсуждения продолжаются с Великобританией, с европейскими странами. И Соединенные Штаты все больше приближаются к нашей позиции. Вы не могли не заметить, что президент Трамп несколько повысил тон в отношении России. Обмен информацией происходит каждый день, а президент республики ежедневно звонит по телефону своим коллегам. Следовательно, это непрерывный процесс", – подытожила она.
- 23 апреля 2025 года президент США Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- В тот же день Зеленский упомянул Крымскую декларацию 2018 года, в которой США подтверждают отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.
- 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется российским и Зеленский якобы это понимает.
- В тот же вечер Зеленский повторил, что Украина никогда не признает юридически российскими какие-либо временно оккупированные территории.