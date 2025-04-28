Спикер правительства Франции: Вопрос Крыма – ключевой в переговорах о завершении войны

Софи Прима заявила, что вопрос Крыма не может решаться без мнения и окончательного решения Украины

Софи Прима (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Вопрос Крыма является ключевым в переговорах о завершении российско-украинской войны, он не может быть решен без окончательной позиции Украины. Об этом заявила представитель французского правительства Софи Прима, передает Укринформ.

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"Вопрос Крыма, конечно, центральный в переговорах. Европа напоминает, что, конечно, он не может быть решен без мнения Украины и без окончательной позиции Украины", – сказала она.