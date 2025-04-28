Речниця уряду Франції: Питання Криму є ключовим у переговорах про завершення війни
Софі Пріма (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Питання Криму є ключовим у переговорах про завершення російсько-української війни, що не може бути вирішене без остаточної позиції України. Про це заявила речниця французького уряду Софі Пріма, передає Укрінформ.

"Питання Криму, звичайно, є центральним у переговорах. Європа нагадує, що, звичайно, воно не може бути вирішене без думки України та без остаточної позиції України", – сказала вона.

Пріма зазначила, що європейська позиція є єдиною і полягає в досягненні насамперед припинення вогню, на яке вже погодилася Україна, але, очевидно, не погоджується президент Путін, попри свої заяви.

Речниця додала, що переговори тривають щодня, а наступного тижня планується європейська зустріч із цього питання, але конкретну дату не уточнила.

"Обговорення тривають із Великою Британією, з європейськими країнами. І Сполучені Штати все більше наближаються до нашої позиції. Ви не могли не помітити, що президент Трамп дещо підвищив тон щодо Росії. Обмін інформацією відбувається щодня, а президент республіки щодня телефонує своїм колегам. Отже, це безперервний процес", – підсумувала вона.

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