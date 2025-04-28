Речниця уряду Франції: Питання Криму є ключовим у переговорах про завершення війни

Софі Пріма заявила, що питання Криму не може вирішуватися без думки й остаточного рішення України

Софі Пріма (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Питання Криму є ключовим у переговорах про завершення російсько-української війни, що не може бути вирішене без остаточної позиції України. Про це заявила речниця французького уряду Софі Пріма, передає Укрінформ.

"Питання Криму, звичайно, є центральним у переговорах. Європа нагадує, що, звичайно, воно не може бути вирішене без думки України та без остаточної позиції України", – сказала вона.