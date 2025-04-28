Речниця уряду Франції: Питання Криму є ключовим у переговорах про завершення війни
Питання Криму є ключовим у переговорах про завершення російсько-української війни, що не може бути вирішене без остаточної позиції України. Про це заявила речниця французького уряду Софі Пріма, передає Укрінформ.
"Питання Криму, звичайно, є центральним у переговорах. Європа нагадує, що, звичайно, воно не може бути вирішене без думки України та без остаточної позиції України", – сказала вона.
Пріма зазначила, що європейська позиція є єдиною і полягає в досягненні насамперед припинення вогню, на яке вже погодилася Україна, але, очевидно, не погоджується президент Путін, попри свої заяви.
Речниця додала, що переговори тривають щодня, а наступного тижня планується європейська зустріч із цього питання, але конкретну дату не уточнила.
"Обговорення тривають із Великою Британією, з європейськими країнами. І Сполучені Штати все більше наближаються до нашої позиції. Ви не могли не помітити, що президент Трамп дещо підвищив тон щодо Росії. Обмін інформацією відбувається щодня, а президент республіки щодня телефонує своїм колегам. Отже, це безперервний процес", – підсумувала вона.
- 23 квітня 2025 року президент США Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.
- Того самого дня Зеленський згадав Кримську декларацію 2018 року, в якій США підтверджують відмову визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву.
- 25 квітня Трамп заявив, що Крим залишиться російським і Зеленський нібито це розуміє.
- Того ж вечора Зеленський повторив, що Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території.