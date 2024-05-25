Спикер ВСУ: Оккупанты не оставляют попыток захватить Волчанск
Россияне не оставляют попыток захвата города Волчанск, поскольку это, вероятно, одна из тактических целей наступательных операций врага на севере Харьковской области. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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По его словам, тактика оккупантов не изменилась. Они заходят малыми пехотными группами до 10 человек, используют автомобили, багги или гольф-кары. Силы обороны обнаруживают эти группы пехоты, активно уничтожают их с помощью FPV-дронов. Также есть и огневые контакты с использованием стрелкового оружия и артиллерии.
"Наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем, проводят мероприятия по усилению наших оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях", — рассказал представитель ОСГВ "Хортица".
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- По состоянию на 20 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области были эвакуированы более 10 000 человек.
- 23 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев в Харьковской области полностью завязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений.
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