Спикер ВСУ: Оккупанты не оставляют попыток захватить Волчанск

Волчанск (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Россияне не оставляют попыток захвата города Волчанск, поскольку это, вероятно, одна из тактических целей наступательных операций врага на севере Харьковской области. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, тактика оккупантов не изменилась. Они заходят малыми пехотными группами до 10 человек, используют автомобили, багги или гольф-кары. Силы обороны обнаруживают эти группы пехоты, активно уничтожают их с помощью FPV-дронов. Также есть и огневые контакты с использованием стрелкового оружия и артиллерии.

"Наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем, проводят мероприятия по усилению наших оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях", — рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

По состоянию на 20 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области были эвакуированы более 10 000 человек.

23 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев в Харьковской области полностью завязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений.

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