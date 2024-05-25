Речник ЗСУ: Окупанти не полишають спроб захопити Вовчанськ

Вовчанськ (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Росіяни не полишають спроб щодо захоплення міста Вовчанськ, оскільки це, ймовірно, одна з тактичних цілей наступальних операцій ворога на півночі Харківської області. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, тактика окупантів не змінилася. Вони заходять малими піхотними групами до 10 осіб, використовують автомобілі, багі або гольф-кари. Сили оборони виявляють ці групи піхоти, активно знищують їх за допомогою FPV-дронів. Також мають місце і вогневі контакти з використанням стрілецької зброї та артилерії.

"Наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачищення, тримають ворога під вогневим контролем, проводять заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках", – розповів речник ОСУВ "Хортиця".

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Станом на 20 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали понад 10 000 осіб.

23 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни після "перших незначних успіхів" у ході наступальних боїв на Харківщині повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали "дуже високих" втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

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