Речник ЗСУ: Окупанти не полишають спроб захопити Вовчанськ
Росіяни не полишають спроб щодо захоплення міста Вовчанськ, оскільки це, ймовірно, одна з тактичних цілей наступальних операцій ворога на півночі Харківської області. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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За його словами, тактика окупантів не змінилася. Вони заходять малими піхотними групами до 10 осіб, використовують автомобілі, багі або гольф-кари. Сили оборони виявляють ці групи піхоти, активно знищують їх за допомогою FPV-дронів. Також мають місце і вогневі контакти з використанням стрілецької зброї та артилерії.
"Наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачищення, тримають ворога під вогневим контролем, проводять заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках", – розповів речник ОСУВ "Хортиця".
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Станом на 20 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали понад 10 000 осіб.
- 23 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни після "перших незначних успіхів" у ході наступальних боїв на Харківщині повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали "дуже високих" втрат в особовому складі штурмових підрозділів.
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