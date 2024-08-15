Спикер ВСУ: Россияне активизировались у Крынок, Силы обороны перемещаются из-за пожаров

На Левобережье Херсонской области, где украинские подразделения переместились на новые позиции, были отражены сразу семь атак за прошедшие сутки

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска активизировались на левом берегу Днепра в Херсонской области, украинским военным приходится перемещаться из-за пожаров, вызванных обстрелами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

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По его словам, за прошедшие сутки на плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, где украинские подразделения переместились на новые позиции, было отбито сразу семь атак.

"При этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийское поражение, особенно с артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БпЛА боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Крынок, там возникают пожары и очень сложно удержать эти позиции. Приходится нашим защитникам перемещаться", – подчеркнул Лыховий.

Спикер добавил, что в целом враг не менял своей тактики, к тому же признаков формирования ударных сил для российского наступления не было обнаружено.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

15 августа 2024 года представитель Нацгвардии Музычук сообщил, что Россия перебрасывает в Курскую область тыловые подразделения и резервы, поэтому интенсивность боевых действий на территории Украины не спадает.

Ранее представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак сообщал LIGA.net, что с началом операции украинских военных на Курском направлении ситуация в Часовом Яру не изменилась.

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