Речник ЗСУ: Росіяни активізувалися під Кринками, Сили оборони переміщуються через пожежі
Російські окупаційні війська активізувалися на лівому березі Дніпра у Херсонській області, українським військовим доводиться переміщатися через пожежі, спричинені обстрілами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
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За його словами, протягом минулої доби на плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де українські підрозділи перемістилися на нові позиції, було відбито одразу сім атак.
"При цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі й дуже складно утримати ці позиції. Доводиться нашим захисникам переміщатися", – наголосив Лиховій.
Речник додав, що в цілому ворог не змінював своєї тактики, до того ж ознак формування ударних сил для російського наступу не було виявлено.
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