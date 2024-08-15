Речник ЗСУ: Росіяни активізувалися під Кринками, Сили оборони переміщуються через пожежі

На Лівобережжі Херсонщини, де українські підрозділи перемістилися на нові позиції, було відбито одразу сім атак минулої доби

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська активізувалися на лівому березі Дніпра у Херсонській області, українським військовим доводиться переміщатися через пожежі, спричинені обстрілами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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За його словами, протягом минулої доби на плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де українські підрозділи перемістилися на нові позиції, було відбито одразу сім атак.

"При цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі й дуже складно утримати ці позиції. Доводиться нашим захисникам переміщатися", – наголосив Лиховій.

Речник додав, що в цілому ворог не змінював своєї тактики, до того ж ознак формування ударних сил для російського наступу не було виявлено.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

15 серпня 2024 року речник Нацгвардії Музичук повідомив, що Росія перекидає до Курської області тилові підрозділи та резерви, тому інтенсивність бойових дій на території України не спадає.

Раніше представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак повідомляв LIGA.net, що з початком операції українських військових на Курському напрямку ситуація у Часовому Яру не змінилася.

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