Спутник снял Крымский мост: на нем идут ремонтные работы – фото

Спутник снял поврежденный взрывом Крымский мост. Фото опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик (Brady Africk).

Снимок был сделан 3 января. По словам Эфрика, на нем запечатлено, что работники до сих пор устраняют повреждения через три месяца после взрыва.

The Crimean bridge was struck almost three months ago and satellite imagery shows that workers are still repairing the damage. pic.twitter.com/ubWurCvVt3