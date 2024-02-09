Срок Зеленского заканчивается весной. Данилов: РФ будет качать тему выборов, работа СБУ

Данилов заявил, что нельзя прерывать полномочия должностных лиц во время войны, так как это опасно для существования страны

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия будет раскачивать тему выборов президента в Украине для дестабилизации внутри страны. Об этом он сообщил в интервью изданию "Бабель".

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По его словам, в Украине есть проблема со сроками выборов — и каждый может трактовать эту ситуацию с полномочиями по-разному.

"Я вам точно могу сказать: мы не имеем права прерывать полномочия должностных лиц во время войны. Это опасно для существования нашей страны", — сказал Данилов.

Он отметил, что Службе безопасности Украины стоит отслеживать попытки дестабилизации страны через тему выборов и заранее отрабатывать это.

Президент Владимир Зеленский был избран на должность почти пять лет назад — весной 2019 года. В этом году заканчивается срок его полномочий, однако Конституция запрещает проведение выборов во время военного положения.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.

10 сентября Зеленский заявил: если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил: по его мнению, выборы пока "не ко времени".

В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

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