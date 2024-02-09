Термін Зеленського закінчується навесні. Данілов: РФ качатиме тему виборів, робота для СБУ

Данілов заявив, що не можна переривати повноваження посадових осіб під час війни, оскільки це є небезпечним для існування країни

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія розгойдуватиме тему виборів президента в Україні для дестабілізації всередині країни. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Бабель".

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За його словами, в Україні є проблема зі строками виборів — і кожен може трактувати цю ситуацію з повноваженнями по-різному.

"Я вам точно можу сказати: ми не маємо права переривати повноваження посадових осіб під час війни. Це небезпечно для існування нашої країни", — сказав Данілов.

Він зазначив, що Службі безпеки України варто відслідковувати спроби дестабілізації країни через тему виборів та заздалегідь відпрацьовувати це.

Президента Володимира Зеленського було обрано на посаду майже п'ять років тому — навесні 2019 року. Цього року закінчується термін його повноважень, проте Конституція забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня Зеленський заявив: якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив: на його думку, вибори поки "не на часі".

У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "жодної інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

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