США будут искать способы, как оказать дополнительную помощь для обороны Украины – Пентагон

США будут искать способы, как дополнительно укрепить оборону Украины на фоне скопления войск России у ее границ. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

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"Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защитить себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности", – сказал он, отметив, что конкретные шаги сегодня объявить не может.

Отвечая на вопрос о возможности дополнительных учений в Украине, Кирби сказал, что в стране уже присутствуют инструкторы из Нацгвардии Флориды.

Спикер Пентагона ожидает, что эта миссия продолжится. При этом США не планируют размещать дополнительные ротационные войска в Украине, добавил Кирби.

На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину.

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Марк Сировой

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