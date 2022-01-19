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США будут искать способы, как оказать дополнительную помощь для обороны Украины – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 07:07
США будут искать способы, как оказать дополнительную помощь для обороны Украины – Пентагон - Фото
Джон Кирби (Фото - EPA)

США будут искать способы, как дополнительно укрепить оборону Украины на фоне скопления войск России у ее границ. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

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"Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защитить себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности", – сказал он, отметив, что конкретные шаги сегодня объявить не может.

Отвечая на вопрос о возможности дополнительных учений в Украине, Кирби сказал, что в стране уже присутствуют инструкторы из Нацгвардии Флориды.

Спикер Пентагона ожидает, что эта миссия продолжится. При этом США не планируют размещать дополнительные ротационные войска в Украине, добавил Кирби.

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Марк Сировой
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