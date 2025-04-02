США изучают финансовые последствия взятия под контроль Гренландии – WP
Белый дом изучает стоимость взятия под контроль Гренландии – автономной территории Дании, которая является союзником США по НАТО. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на троих неназванных осведомленных в вопросе собеседников.
Собеседники журналистов считают, что это самая конкретная попытка превратить желание президента США Дональда Трампа взять Гренландию под контроль в действенную политику.
По информации источников, в оценку финансовых расходов входит и стоимость предоставления государственных услуг для 58 000 жителей Гренландии.
По данным двух собеседников, сотрудники бюджетного управления Белого дома пытались понять потенциальную стоимость содержания Гренландии и оценить, какую прибыль казначейство США может получить от природных ресурсов острова.
Чиновник рассказал, что анализ затрат основывается на том, "если гренландцы проголосуют и поддержат это".
Один из вариантов, который анализируется, состоит в том, чтобы предложить правительству Гренландии более выгодное соглашение, чем Дания, которая сейчас субсидирует услуги для острова на около $600 млн ежегодно, пишет WP.
Ознакомленный с мнением Трампа чиновник сказал, что из потенциальных территориальных приобретений, которые предложил президент США, включая Канаду и Панамский канал, "он рассматривает Гренландию как самое простое".
Чиновник Белого дома предупредил, что Гренландия все еще не входит в главные вопросы национальной безопасности, назвав ее взятие под контроль "бонусом", который наступит после выполнения пунктов повестки дня на 2025 год.
Главными целями являются окончание войны между Россией и Украиной, сдерживание Ирана, обеспечение мира в Израиле и секторе Газа.
Знакомый с ситуацией собеседник отметил, что администрация Трампа надеется убедить общественность США в том, что правительство возместит расходы в Гренландии за счет роялти и налогов, которые будут уплачены за коммерческую деятельность.
Журналисты считают, что внутреннее планирование свидетельствует о том, что амбиции администрации взять Гренландию под контроль выходят за рамки размышлений Трампа и начинают отражаться в правительственной политике.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для США.
- 7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. 30 марта он снова не исключил применения военной силы для взятия Гренландии под контроль.
- 12 января Уолтц заявил, что Трамп рассматривает все пути присоединения Гренландии к США, в том числе силовой.
- 21 января Трамп отметил, что США нужна Гренландия для международной безопасности, потому что там повсюду суда России и Китая.
- 5 марта он выразил уверенность в том, что США получат контроль над Панамским каналом и Гренландией.