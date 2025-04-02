США изучают финансовые последствия взятия под контроль Гренландии – WP

Штаты пытаются понять потенциальную стоимость содержания острова и оценить, какую прибыль можно получить от его природных ресурсов, пишет WP

Ребенок с флагом Гренландии у посольства США в Дании (Фото: Nils Meilvang / EPA)

Белый дом изучает стоимость взятия под контроль Гренландии – автономной территории Дании, которая является союзником США по НАТО. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на троих неназванных осведомленных в вопросе собеседников.

Собеседники журналистов считают, что это самая конкретная попытка превратить желание президента США Дональда Трампа взять Гренландию под контроль в действенную политику.

По информации источников, в оценку финансовых расходов входит и стоимость предоставления государственных услуг для 58 000 жителей Гренландии.

По данным двух собеседников, сотрудники бюджетного управления Белого дома пытались понять потенциальную стоимость содержания Гренландии и оценить, какую прибыль казначейство США может получить от природных ресурсов острова.

Чиновник рассказал, что анализ затрат основывается на том, "если гренландцы проголосуют и поддержат это".

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Один из вариантов, который анализируется, состоит в том, чтобы предложить правительству Гренландии более выгодное соглашение, чем Дания, которая сейчас субсидирует услуги для острова на около $600 млн ежегодно, пишет WP.

Ознакомленный с мнением Трампа чиновник сказал, что из потенциальных территориальных приобретений, которые предложил президент США, включая Канаду и Панамский канал, "он рассматривает Гренландию как самое простое".

Чиновник Белого дома предупредил, что Гренландия все еще не входит в главные вопросы национальной безопасности, назвав ее взятие под контроль "бонусом", который наступит после выполнения пунктов повестки дня на 2025 год.

Главными целями являются окончание войны между Россией и Украиной, сдерживание Ирана, обеспечение мира в Израиле и секторе Газа.

Знакомый с ситуацией собеседник отметил, что администрация Трампа надеется убедить общественность США в том, что правительство возместит расходы в Гренландии за счет роялти и налогов, которые будут уплачены за коммерческую деятельность.

Журналисты считают, что внутреннее планирование свидетельствует о том, что амбиции администрации взять Гренландию под контроль выходят за рамки размышлений Трампа и начинают отражаться в правительственной политике.