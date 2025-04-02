США вивчають фінансові наслідки взяття під контроль Гренландії – WP

Штати намагаються зрозуміти потенційну вартість утримання острова та оцінити, який прибуток можна отримати від його природних ресурсів, пише WP

Дитина з прапором Гренландії біля посольства США в Данії (Фото: Nils Meilvang / EPA)

Білий дім вивчає вартість взяття під контроль Гренландії – автономної території Данії, яка є союзником США по НАТО. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на трьох неназваних обізнаних у питанні співрозмовників.

Співрозмовники журналістів вважають, що це найбільш конкретна спроба перетворити бажання президента США Дональда Трампа взяти Гренландію під контроль у дієву політику.

За інформацією джерел, в оцінку фінансових витрат входить і вартість надання державних послуг для 58 000 жителів Гренландії.

За даними двох співрозмовників, співробітники бюджетного управління Білого дому намагалися зрозуміти потенційну вартість утримання Гренландії та оцінити, який прибуток казначейство США може отримати від природних ресурсів острова.

Чиновник розповів, що аналіз витрат ґрунтується на тому, "якщо гренландці проголосують і підтримають це".

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Один з варіантів, який аналізується, полягає в тому, щоб запропонувати уряду Гренландії більш вигідну угоду, ніж Данія, яка зараз субсидує послуги для острова на близько $600 млн щороку, пише WP.

Ознайомлений з думкою Трампа чиновник сказав, що з потенційних територіальних надбань, які запропонував президент США, включно з Канадою та Панамським каналом, "він розглядає Гренландію як найпростіше".

Чиновник Білого дому попередив, що Гренландія все ще не входить до головних питань національної безпеки, назвавши її взяття під контроль "бонусом", який настане після виконання пунктів порядку денного на 2025 рік.

Головними цілями є закінчення війни між Росією та Україною, стримування Ірану, забезпечення миру в Ізраїлі та секторі Гази.

Знайомий з ситуацією співрозмовник зазначив, що адміністрація Трампа дещо сподівається переконати громадськість США в тому, що уряд відшкодує витрати в Гренландії коштом роялті та податків, які будуть сплачені за комерційну діяльність.

Журналісти вважають, що внутрішнє планування свідчить про те, що амбіції адміністрації взяти Гренландію під контроль виходять за межі роздумів Трампа та починають відображатися в урядовій політиці.