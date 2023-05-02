США ждут от Китая жестких рекомендаций России по прекращению войны против Украины – посол

Китай должен подтолкнуть Россию к прекращению войны против Украины. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, передает CNN.

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По словам Бернса, Соединенные Штаты хотят, чтобы Китай оказал давление на Россию, чтобы та прекратила войну против Украины.

"Что нам нужно увидеть со стороны Китая, так это подталкивание России к выводу своих войск, чтобы Украина могла вернуть себе всю свою территорию и снова стать полностью суверенной во всех аспектах этого слова", – сказал Бернс.

Посол заявил, что Китаю следует повлиять на Россию чтобы та прекратила бомбардировки мирных целей в Украине.

"Было бы полезно, если бы Китай подтолкнул Россию к прекращению бомбардировок украинских школ, украинских больниц и украинских многоквартирных домов. Мы стали свидетелями огромных человеческих жертв только за последний месяц в результате этих жестоких российских воздушных нападений и атак беспилотников на мирных жителей Украины", – сказал он.

По мнению Бернса, разговор между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским был "хорошим первым шагом", но неясно, последуют ли за ним какие-либо действия.

"Мы хотели бы, чтобы Китай был гораздо более жестким в своих рекомендациях россиянам. Мы хотели бы, чтобы действия по прекращению войны совершались как можно быстрее на условиях, конечно, которые может принять украинское правительство", — заявил посол США в Китае.

26 апреля президент Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел телефонный разговор с лидером КНР.

В этот же день Зеленский назначил посла в Китае. Эта должность была свободной с 2021 года.

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Наталія Медведєва

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