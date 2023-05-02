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США ждут от Китая жестких рекомендаций России по прекращению войны против Украины – посол

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 18:21
США ждут от Китая жестких рекомендаций России по прекращению войны против Украины – посол - Фото
Николас Бернс (Фото: EPA)

Китай должен подтолкнуть Россию к прекращению войны против Украины. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, передает CNN.

По словам Бернса, Соединенные Штаты хотят, чтобы Китай оказал давление на Россию, чтобы та прекратила войну против Украины.

"Что нам нужно увидеть со стороны Китая, так это подталкивание России к выводу своих войск, чтобы Украина могла вернуть себе всю свою территорию и снова стать полностью суверенной во всех аспектах этого слова", – сказал Бернс.

Посол заявил, что Китаю следует повлиять на Россию чтобы та прекратила бомбардировки мирных целей в Украине.

"Было бы полезно, если бы Китай подтолкнул Россию к прекращению бомбардировок украинских школ, украинских больниц и украинских многоквартирных домов. Мы стали свидетелями огромных человеческих жертв только за последний месяц в результате этих жестоких российских воздушных нападений и атак беспилотников на мирных жителей Украины", – сказал он.

По мнению Бернса, разговор между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским был "хорошим первым шагом", но неясно, последуют ли за ним какие-либо действия.

"Мы хотели бы, чтобы Китай был гораздо более жестким в своих рекомендациях россиянам. Мы хотели бы, чтобы действия по прекращению войны совершались как можно быстрее на условиях, конечно, которые может принять украинское правительство", — заявил посол США в Китае.

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Наталія Медведєва
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