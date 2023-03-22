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США: Китай должен заставить РФ вывести войска из Украины, если хочет играть роль в войне

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 08:26
США: Китай должен заставить РФ вывести войска из Украины, если хочет играть роль в войне - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США заявили, что Китай должен заставить Россию вывести войска из Украины, если хочет играть конструктивную роль в войне. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

По его словам, у него нет информации о возможной военной помощи КНР России, однако Пекин был четко предупрежден о последствиях подобного решения. 

"Это то, чему мы уделяем очень пристальное внимание и при необходимости предпримем соответствующие действия, если будет пересечена определенная черта", — сказал Патель.

Он отметил, что в совместном заявлении главы КНР Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина после переговоров в Москве сказано, что необходимо соблюдать принципы ООН, что означает уход РФ с территории Украины. 

"В Уставе ООН закреплены принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. И если Китай хочет сыграть конструктивную роль в этом конфликте, то он должен оказать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины", — резюмировал спикер Госдепа.

Читайте также: Немедленное прекращение огня в Украине выгодно только Путину — Белый дом

Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин госдеп си цзиньпин ведант патель
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