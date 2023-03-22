США: Китай должен заставить РФ вывести войска из Украины, если хочет играть роль в войне

В Государственном департаменте США заявили, что Китай должен заставить Россию вывести войска из Украины, если хочет играть конструктивную роль в войне. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, у него нет информации о возможной военной помощи КНР России, однако Пекин был четко предупрежден о последствиях подобного решения.

"Это то, чему мы уделяем очень пристальное внимание и при необходимости предпримем соответствующие действия, если будет пересечена определенная черта", — сказал Патель.

Он отметил, что в совместном заявлении главы КНР Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина после переговоров в Москве сказано, что необходимо соблюдать принципы ООН, что означает уход РФ с территории Украины.

"В Уставе ООН закреплены принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. И если Китай хочет сыграть конструктивную роль в этом конфликте, то он должен оказать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины", — резюмировал спикер Госдепа.

Си Цзиньпин находится с трехдневным визитом в Москве: 20 марта он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го провел официальные переговоры с расширенными делегациями.

В США скептически оценивают визит Си Цзиньпина и считают, что он обеспечивает дипломатическое прикрытие преступлениям Путина.

В МИД Украины ожидают, что Си Цзиньпин убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить президенту Владимиру Зеленскому после визита в Москву.

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Дмитро Гриниченко

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