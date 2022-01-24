США могут отправить тысячи военных в Восточную Европу и страны Балтии – NYT
На фоне угрозы нового вторжения России в Украину президент США Джо Байден рассматривает варианты размещения дополнительных американских войск, а также военных кораблей и самолетов в Восточной Европе и странах Балтии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.
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По данным издания, 22 января на встрече в резиденции Байдена в Кэмп-Дэвиде топ-чиновники Пентагона представили президенту США варианты по отправке от 1000 до 5000 военных в страны Восточной Европы и Балтии с возможностью увеличить это число в 10 раз в случае ухудшения ситуации.
При этом пока ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывание дополнительных войск США в самой Украине, отмечают журналисты. Байден ясно дал понять, что не хочет вступать в новый конфликт после болезненного ухода США из Афганистана.
Источники издания говорят, что решение Байдена ожидается уже на этой неделе. Он взвешивает предложенное наращивание сил на фоне стягивания войск РФ к границам Украины.
В издании считают, что этот шаг может стать "поворотным моментом" для администрации Байдена, которая, по мнению автора статьи, "до недавнего времени занимала сдержанную позицию по Украине, опасаясь спровоцировать вторжение России".
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом". Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На этой неделе США должны предоставить письменный ответ на требования РФ, после чего главы дипломатий должны встретиться вновь.
- США начали поставлять в Украину оружие из дополнительного пакета военной помощи на $200 млн.
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