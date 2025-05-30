США на Совбезе ООН заявили, что выйдут из переговоров, если Россия решит продолжить войну

Джон Келли (Скриншот из видео)

США рассматривают возможность выхода из переговорного процесса, если Россия примет решение продолжать войну. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время посвященного Украине заседания Совета Безопасности ООН 29 мая, трансляцию вело Суспильне.

Он подчеркнул, что Штаты хотят завершения войны и в качестве первого шага предлагали полное прекращение огня, что Украина "безусловно приняла". Киев и Вашингтон ждали этого и от РФ.

Вместо этого Россия решила устроить одну из самых массированных дроновых атак против Украины. Келли назвал это "пренебрежением человеческими жизнями" и подчеркнул, что это должно прекратиться. В то же время он отметил, что состоялся обмен пленными в формате 1000 на 1000, что является "свидетельством того, что возможно".

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Американский представитель заверил, что Штаты будут работать с обеими сторонами, европейскими партнерами и ООН для достижения мира, для начала – прекращение огня.

"Но мы будем настаивать на обсуждении мира обеими сторонами… Если Россия примет неправильное решение и продолжит катастрофическую войну, Соединенные Штаты должны будут рассмотреть, как отступить от этих переговоров", – сказал он.

В то же время Келли подчеркнул, что с этим шагом Штаты "не оставят своих принципов и друзей". Это будет признанием того, что Россия отказывается работать с США для достижения желаемого результата.

Он напомнил слова Трампа о том, что Штаты хотят работать с РФ над достижением мира и экономическим пакетом, и что военного решения этого конфликта нет. Продолжение войны будет невыгодным для всех, в частности, будет вредить российской экономике. Кроме того, дополнительные санкции "до сих пор рассматриваются".

США призвали и Россию, и Украину принять "трудные исторические решения", чтобы обеспечить достижение мира.

В то же время заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на этом заседании подчеркнула, что еще месяц назад у нее "теплилась осторожная надежда" на дипломатический прогресс для прекращения боевых действий. Однако вместо шагов к миру наблюдался "жесткий всплеск масштабных российских атак по всей стране".